Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Cruzeiro em amistoso

O Grêmio encerrou sua preparação para a retomada do segundo semestre da melhor maneira possível. Os comandados de Luís Castro venceram o Cruzeiro por 3 a 1, em Brasília, em amistoso preparatório das equipes.

Os gols da partida foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni e Matheus Nascimento, para o Tricolor. A Raposa marcou com Sinisterra. O grande destaque da partida foi o goleiro gremista Gabriel Grando, que defendeu dois pênaltis na Capital Federal.

O time gaúcho agora volta à campo na próxima sexta-feira (17), para enfrentar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Talvez uma das melhores notícias da parada para a Copa. Salvou o Grêmio em chute de Matheus Pereira e ainda defendeu dois pênaltis. Nota 9

Pavon

Mais uma participação em gol. Cruzamento perfeito para Nardoni marcar. Nota 6,5

Gustavo Martins

O gol do Cruzeiro saiu pelo seu lado de defesa. No mais, sofreu com Kaio Jorge. Nota 5,5

Kannemann

Participou do primeiro gol ao desarmar na intermediária. Entregou-se em 100% do tempo em que esteve em campo. Nota 6,5

Caio Paulista

Ganhou mais uma oportunidade como titular. Não deu motivos para a escolha de Luís Castro. Nota 5

Nardoni

Apareceu como elemento surpresa e marcou um belo gol de cabeça. Nota 7

Vilassanti

Com ritmo de jogo, vai ser titular da equipe no restante do ano. Boa notícia para o técnico Luis Castro. Nota 6,5

Gabriel Mec

Bem apagado no tempo em que ficou em campo. Pouco criou. Nota 5

Tetê

Teve mais sorte do que juízo no primeiro gol do Grêmio. Tentou, mas ainda está longe do seu auge. Nota 5,5

Amuzu

Foi o escape do Grêmio pelo lado esquerdo. Depois de machucar o pulso, diminuiu sua intensidade. Nota 5,5

Carlos Vinícius

Goleador de carteirinha. Teve uma chance e marcou. Nota 6,5

Marcos Rocha

Não teve muitos problemas defensivos com o ataque do Cruzeiro. Nota 6

Wagner Leonardo

Ajudou defensivamente quando necessário. Nota 6

Luis Eduardo

Entrou quando o jogo já estava em uma rotação mais baixa. Nota 5,5

Pedro Gabriel

Cometeu o pênalti em cima de Gabriel Pec. Foi regular entrando no segundo tempo. Nota 5,5

Jeferson Forneck

Pouco fez nos minutos em que esteve no gramado do Mané Garrincha. Nota 5,5

Zortea

Em 20 minutos, recebeu um cartão amarelo. Nota 5

Monsalve

Brigou pela bola e se entregou. Fez mais que Mec em campo e pode ganhar a vaga de titular contra o Mirassol. Nota 6

Enamorado

Corre muito. Ainda falta refino técnico. Nota 5,5

Matheus Nascimento

Em sua estreia, chamou a responsabilidade para bater o pênalti no final do jogo. Nota 6,5