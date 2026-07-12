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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Cruzeiro em amistoso

Tricolor venceu a Raposa por 3 a 1, em amistoso em Brasília

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