Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Mirassol

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Na noite desta sexta-feira (17), o time gaúcho perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no Estádio Maião, no interior paulista. Bruno Santos, aos 15 minutos, e Edson, aos 38 minutos do primeiro tempo, marcaram os mandantes, enquanto Carlos Vinícius descontou para o Tricolor, aos 31 minutos da segunda etapa.

Com 21 pontos em 19 rodadas, a equipe treinada por Luís Castro volta à campo na competição nacional somente no dia 26 de julho, um domingo, quando enfrenta o Fluminense, às 18h30min, na Arena.

Mas antes, a equipe gaúcha encara o Bolívar, na próxima quinta-feira (23), às 19h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Não teve culpa nos dois gols sofridos. 6

Pavon

A assistência para Carlos Vinícius não apaga o péssimo passe de calcanhar que deu origem ao lance do segundo gol do Mirassol. 5

Gustavo Martins

Não conseguiu evitar o primeiro gol e foi discreto nas disputas mais físicas. 5

Kannemann

Exposto pelos atacantes do Mirassol. Faltou velocidade e agilidade nos combates longe da área. 5

Caio Paulista

Uma avenida aberta para o Mirassol explorar no lado esquerdo da defesa. Errou o bote em Edson no segundo gol. 4

Villasanti

Claramente longe da melhor condição física. Sempre um pouco atrasado nas disputas. 4,5

Nardoni

Novamente perdido entre a função de defender e depois ser parte da criação do time. 5

Tetê

Dois chutes perigosos. Boa participação na jogada do gol gremista. 6

Gabriel Mec

Sofreu uma falta perigosa. Muito preso na marcação do Mirassol. 5

Amuzu

Pouca participação, até sair no intervalo devido ao protocolo de concussão. 5

Carlos Vinícius

Uma chance e um gol. 6,5

Pedro Gabriel

Algumas subidas perigosas ao ataque. 6

Leonel Pérez

Deu mais vitalidade para a marcação no meio-campo. 5,5

Willian

Deveria melhorar a produção do time. Baixou a rotação da equipe. 4,5

Braithwaite

Tentou algumas combinações com Carlos Vinícius. 6

Riquelme

Foi meia, atacante e ponta nos amistosos de intertemporada. Apareceu como volante no primeiro jogo após a parada. 5,5

Marcos Rocha

Entrou no final. sem nota

Mirassol

Edson Carioca teve espaço para jogar como quis. A marcação de Caio Paulista permitiu que ele fosse o principal destaque da vitória do Mirassol.