Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Bolívar

O Grêmio está fora da Copa Sul-Americana. Com duas derrotas para o Bolívar, o Tricolor foi eliminado nos playoffs da competição e se despede do torneio com o placar agregado de 4 a 2.

Na noite desta quinta-feira (30), a equipe comandada por Luís Castro perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs. O único gol da partida foi marcado por Asprilla, aos 15 minutos do primeiro tempo. No confronto de ida, disputado na altitude de La Paz, o Grêmio já havia sido superado pelos bolivianos por 3 a 2.

Com a eliminação, o Grêmio passa a concentrar suas atenções nas competições nacionais. O próximo compromisso será neste domingo, fora de casa, contra o Mirassol, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Já pelo Campeonato Brasileiro, em que ocupa a zona de rebaixamento, o Tricolor volta a campo no dia 8 para enfrentar o São Paulo, na Arena.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio na partida:

Gabriel Grando

Evitou um fiasco ainda maior. Duas grandes defesas no segundo tempo. 6

Pavon

Uma atuação quase inexplicável. Não falta hombridade ao argentino. Tenta o tempo todo. Só que erra demais. 4

Gustavo Martins

Errou menos que os demais companheiros do setor. Longe de ser o necessário. 5

Kannemann

Nada apagará a história do argentino no clube. Mas a noite desta quinta é outra prova de que o zagueiro não está em condições de ajudar. 3,5

Pedro Gabriel

Perdido na marcação no lado esquerdo defensivo. 4

Noriega

Jogou com a tranquilidade como se o placar estivesse uns 3 a 0 a favor do Grêmio. Expulso por brigar. 4,5

Dodi

Completamente sem função em campo. Não marcou ou defendeu. 4,5

Nardoni

Decepcionou novamente. Pouca movimentação e contribuição coletiva. 4

Tetê

Oscilou bons e maus momentos no primeiro tempo. 5

Amuzu

Um passe para Braithwaite e só isso. Outro que fez pouco. 5

Braithwaite

Desperdiçou as melhores chances do time. Afundou a pequena produção ofensiva do time. 3,5

Marlon

Nem deveria ter ido a campo. Uma expulsão por agressão. 4

Villasanti

Ajudou a melhorar um pouco a produção do meio-campo. 5,5

Matheus Nascimento

Perdeu um gol de dentro da pequena área. 4,5

Gabriel Mec

Deu ao time um mínimo de qualidade e lucidez. 5,5

Enamorado

Não acertou nada do que tentou. 5

Bolívar

Asprilla teve uma chance. O atacante encontrou o espaço nas costas de Kannemann e marcou o gol que selou a eliminação gremista.