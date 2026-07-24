Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Bolívar

O Grêmio começou mal o mata-mata da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (23), o time gaúcho perdeu para o Bolívar por 3 a 2, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs de oitavas de final da competição.

Cauteruccio, Robson Matheus e Asprilla marcaram para a equipe boliviana, enquanto Villasanti e Tetê anotaram para o Tricolor. Com a derrota, os comandados pelo auxiliar Vítor Severino precisam vencer por 2 a 0 para avançar a fase seguinte ou superar por 1 a 0 e levar a partida na Arena, na próxima quinta (30), às 19h, para as penalidades.

Antes disso, o time do técnico Luís Castro, que não viajou para a capital boliviana por recomendação médica, encara o Fluminense no próximo domingo (26), às 18h30min, na Arena, pela 20 ª rodada do Brasileirão.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio na partida:

Weverton

Evitou uma derrota pior. Teve defesas importantes nos dois tempos. 7

Pavon

Perigoso nas duas áreas, com falhas nos três gols do Bolívar. 3,5

Luis Eduardo

Alguns bons momentos, mas sofreu com os espaços dados por Pavon. 5,5

Wagner Leonardo

O zagueiro mais seguro do time na altitude, pelo menos até os acréscimos. Um erro absurdo quase custou o quarto gol. 5,5

Pedrinho

Batido quando acabou o fôlego. O Bolívar explorou algumas jogadas pelo seu lado no segundo tempo. 5

Leonel Pérez

Traído pela altitude na falha no primeiro gol. Sofreu nos duelos aéreos, mas sem problemas graves com bola rolando. 5

Villasanti

Marcou um gol e teve boa movimentação enquanto teve gás. 6,5

Dodi

Correu bastante para tentar conter o adversário. 6

Tetê

Sua melhor partida. Deu sorte no gol, mas esteve atento e interessado no jogo. Criou boas oportunidades. 6,5

Enamorado

Perdeu dois gols imperdíveis. Nem a altitude serve como desculpa para os lances. 4

Braithwaite

Boa participação como referência no ataque. 6

Gustavo Martins

Também sofreu com a velocidade da bola na altitude. 5,5

Monsalve

Deveria ter ajudado a prender mais a bola. Não fez isso. 5

Gabriel Mec

Teve a chance de marcar o gol do empate. Não conseguiu. 5,5

Nardoni

Devolveu um pouco da força de marcação na faixa central do time. 6

Matheus Nascimento

Entrou no final. sem nota

Bolívar

Patito Rodrríguez garantiu seu vídeo de melhores momentos nos enfrentamentos contra Pavon. O ponta fez o que quis contra a marcação do lateral gremista.