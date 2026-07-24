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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Bolívar

Tricolor perdeu para a equipe boliviana por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (23)

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