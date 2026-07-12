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Contra o Cruzeiro, Luís Castro terá última chance para ajustar o Grêmio antes das decisões do segundo semestre

Tricolor entre em campo neste domingo em jogo amistoso com o clube mineiro

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Marco Souza

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