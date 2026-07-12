Contra o Cruzeiro, Luís Castro terá última chance para ajustar o Grêmio antes das decisões do segundo semestre

Cobiçado por clubes do Exterior, Gabriel Mec é uma opção para o meio-campo do Grêmio. Marco Souza / Grupo RBS

Luís Castro terá uma última chance de encontrar respostas para as dificuldades do Grêmio antes das partidas oficiais voltarem. Neste domingo, às 17h, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro em amistoso no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Uma oportunidade a mais para alguns jogadores garantirem seu lugar na equipe.

A comissão técnica preparou o time para jogar com força máxima novamente. Os jogos contra Cascavel e Chapecoense indicaram que o trabalho ainda não solucionou dificuldades do primeiro semestre. E disputas por posições seguem em aberto.

A principal dúvida é quem será o meia. Gabriel Mec iniciou os amistosos anteriores como titular. O resultado não encantou. Além da cobiça de clubes do Exterior, Monsalve virou sombra para o jovem. E o colombiano pode aproveitar o duelo contra o Cruzeiro para ganhar em campo a posição.

Villasanti é outro candidato a recuperar protagonismo na equipe. Recuperado de lesão, o volante entrará na disputa pela titularidade de uma das vagas no setor com Nardoni e Leonel Pérez.

Amuzu, que pode ganhar concorrência caso a vinda de Wesley do Al Nassr se confirme, também precisa mostrar que está recuperado das dores musculares. Ele jogou contra o Cascavel, mas ficou fora da viagem a Sinop para a partida contra a Chapecoense.