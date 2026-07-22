Como o Grêmio projeta o jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

Braithwaite fica com a vaga de Carlos Vinícius, suspenso. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A Copa Sul-Americana surge novamente como compromisso no Grêmio. A ideia era valorizar a competição, de olho na possibilidade de um título de expressão. Mas sem a classificação direta para o mata-mata, o Tricolor precisará enfrentar os playoffs.

E o sorteio colocou um caminho muito complexo para o clube. Será preciso subir. Aproximadamente 3.650 metros, até La Paz, para enfrentar o Bolívar, nesta quinta (23), às 19h30min.

Um adversário que sabe fazer da altitude seu grande aliado para esse tipo de enfrentamento. E sem uma das principais peças do time de Luís Castro em campo.

A ausência de Carlos Vinícius abre uma lacuna de peso na equipe. Suspenso por dois jogos pela Conmebol, pela expulsão no empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque, o centroavante é desfalque certo na viagem à Bolívia. A tendência é de que Braithwaite herde a titularidade do ataque.

Depois do treino da manhã desta quarta-feira (22), a delegação embarcará para o país. Por conta da logística preparada para tentar minimizar os efeitos da altitude, o clube ficará hospedado em Santa Cruz de La Sierra até quinta. O grupo viajará apenas horas antes da partida para a capital boliviana.

Incertezas

O mistério que será desfeito apenas antes da partida é qual será o time em campo. Se algum titular será preservado para a partida deste domingo (26), contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Um compromisso que pode significar a permanência no Z-4 ou a chance de ficar fora da zona do rebaixamento.

Questionado sobre a estratégia para o jogo contra o Bolívar, Luís Castro despistou. O técnico não confirmou qual será a prioridade do clube no semestre, mesmo que tenha afirmado que o Brasileirão e a Copa do Brasil são mais importantes.

— A dimensão do Grêmio não nos permite abdicar de competições. O prestígio do Grêmio e a dimensão do Grêmio nos obriga a lutar por todas as competições. Eu, enquanto treinador, acredito que o objetivo fundamental é o Brasileirão. É nele que reside o nosso grande foco. É ali que nós jogamos muito do que é o futuro e o presente do Grêmio. A Copa do Brasil é outra grande competição e prestigiada do Brasil, e que nós queremos muito seguir em frente. A Sul-Americana vamos nos atirar aos jogos em função de como estaremos nas duas competições que damos mais importância — afirmou, após a derrota contra o Mirassol.

Outra ausência, além de Carlos Vinícius, será Amuzu. O atacante está no protocolo de concussão da CBF e não deve ser liberado para viajar. Por conta das negociações, o Grêmio não conseguiu inscrever Diego Caito e Jovane Cabral para a disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana. Os dois poderão ser inscritos, caso o clube consiga avançar na competição.

O jogo da volta contra o Bolívar está marcado para o dia 30 (quinta-feira), também às 19h, na Arena. O vencedor deste cruzamento avança para as oitavas de finais da competição.