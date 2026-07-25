Como o Grêmio pretende aproveitar Jovane Cabral 

Jovane Cabral foi apresentado nesta sexta-feira (24). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma nova alternativa está à disposição de Luís Castro. Apresentado na sexta-feira (24), Jovane Cabral está liberado para estrear neste domingo contra o Fluminense, às 18h30min, na Arena. O meia-atacante fará mais um treino com os novos companheiros neste sábado (25) para definir se estará entre os relacionados. Um reforço que entrará na disputa por uma posição no setor ofensivo da equipe.

Inicialmente, Jovane entrará na disputa direta com Amuzu pela vaga do lado esquerdo do ataque. Destro, o novo reforço atua preferencialmente pelo setor. Mas a versatilidade de cumprir outras tarefas é um dos atrativos que o colocaram no radar do departamento de futebol.

— Sou um jogador de grupo, que define bem, que luta por cada bola, que nunca desiste. Também tenho bom arremate e entro na zona de finalização. Em termos de posição, cabe o treinador ver onde a equipe precisa — disse o atleta em sua apresentação.

Várias funções no ataque

Ele começou a última temporada na Estrela Amadora como meia central. Além de jogar centralizado, também atuou pelo lado esquerdo de ataque e como um segundo atacante. Na equipe, chegou a ser capitão em boa parte do campeonato português. Ao longo da trajetória da carreira, também cumpriu a posição de ponta e de meia pelo lado direito do campo.

Luís Castro projetou aproveitamento semelhante, quando falou sobre o reforço após o amistoso contra o Cruzeiro.

— É um jogador que joga pela esquerda e pelo meio. Ele vem se juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho e com o seu objetivo, e tem a capacidade para integrar o nosso elenco — disse.

A avaliação no clube é que faltam jogadores com o perfil de Jovane na equipe. Um meia-atacante com capacidade de marcar e atacar, que dará retorno técnico e também ajudará nas questões tática.

A ideia para o mercado da atual janela de transferências é colocar mais "jogadores operários" à disposição da comissão técnica. Uma correção de rota depois de observar o rendimento coletivo no primeiro semestre.