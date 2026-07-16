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Como Luís Castro deve escalar o Grêmio na retomada do Brasileirão

Tricolor enfrenta o Mirassol, às 20h de sexta-feira (17), fora de casa

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Lucas Katsurayama

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