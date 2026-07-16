Como Luís Castro deve escalar o Grêmio na retomada do Brasileirão

Equipe de Luís Castro está na 16ª posição do Brasileirão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de 48 dias, o Grêmio volta a campo em uma partida oficial. Às 20h desta sexta-feira (17), o time de Luís Castro enfrenta o Mirassol, no Maião, pela 19ª rodada do Brasileirão.

A primeira escalação do segundo semestre tem dúvidas. Elas passam por critérios técnicos e até por negociações em andamento.

Na zaga, Kannemann é o favorito para assumir a titularidade na vaga de Viery, vendido ao futebol italiano. O argentino iniciou o amistoso contra o Cruzeiro, mas Luís Eduardo e Wagner Leonardo começaram os outros jogos da intertemporada e também são opções.

Na lateral esquerda, o treinador aguarda o retorno de Marlon, que fraturou o tornozelo em março. Ele deve voltar a jogar entre o fim de julho e o início de agosto. Enquanto isso, Caio Paulista deve substituí-lo, mas Pedro Gabriel também pode aparecer no time.

Por fim, o meia naturalmente seria Gabriel Mec. O jogador, porém, tem tratativas avançadas para deixar o clube rumo ao Shakhtar, da Ucrânia. Ele ainda não definiu se quer jogar no país europeu, mas pode ser preservado pelas negociações. Caso não jogue, Monsalve deve ser o escolhido.