Como foi o desempenho de Mandaca no Juventude

Mandaca está no Juventude desde 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

Terceiro reforço do Grêmio nesta janela de transferências, Mandaca se destacou nas últimas quatro temporadas pelo Juventude. O meio-campista de 24 anos chega com a expectativa de repetir no Tricolor o que entregou na Serra Gaúcha.

Dedicação dentro de campo é uma das características do jogador destro e de 1,78m. No Juventude, ele disputou 143 jogos, marcou 15 gols e deu 10 assistências.

— Atuou em todas as funções do meio-campo. A principal característica do Mandaca é o poder de arrasto, ser um jogador que tem uma força física diferente e, para uma equipe que em alguns momentos precisa ser mais reativa, é um jogador que tem essa capacidade. Ele desenvolveu a conclusão das jogadas nas últimas temporadas e fez muitos gols importantes para o Juventude na bola aérea — analisa Mauricio Reolon, comentarista da Rádio Gaúcha Serra.

Mandaca chegou ao Juventude em 2023, mas seu grande ano foi 2024, quando o Ju voltou à Série A. O volante foi peça importante para o clube se manter na elite do Brasileirão. Ele disputo 30 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. O Gauchão também foi positivo, com dois gols e um passe decisivo em 11 jogos disputados.

Queda em campo e de divisão

Após fechar 2024 em alta, a expectativa era de sequência do bom desempenho em 2025. Apesar de disputar 41 partidas, marcou apenas três gols e deu só uma assistência. O ano acabou com o Juventude rebaixado.

Em 2026, a atual temporada não é positiva como a de anos anteriores, marcada por lesões que o fizeram disputar apenas 22 partidas. Mesmo assim, o meia contribuiu com três gols e quatro assistências.

Um dos momentos mais importantes foi no confronto da Copa do Brasil contra o São Paulo. Mandaca entrou nos minutos finais e marcou o gol da classificação.

— Dentro de campo ele tem se consolidado como um líder do grupo e um jogador versátil. O Mandaca está jogando cada vez mais como um terceiro homem de meio-campo, fazendo a função de meia-atacante — complementa Reolon.

Vale ressaltar que o jogador assinou um pré-contrato com o Grêmio e só vai atuar pelo Tricolor a partir de janeiro de 2027. Dessa forma, Mandaca permanece no Juventude até o final deste ano.