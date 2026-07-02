Grêmio

Novo reforço
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Como foi o desempenho de Mandaca no Juventude

Meia assinou pré-contrato com o Grêmio e vai defender o clube a partir de janeiro de 2027

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Alex Torrealba

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