Como fica a situação dos estrangeiros do Grêmio após contratação de meia croata

Krovinovic defendia o Hajduk Split, da Croácia. Hajlduk Split / Divulgação

O Grêmio está cada vez mais global em seu elenco. São 12 atletas estrangeiros no elenco, de oito nacionalidade diferentes, após a contratação do croata Filip Krovinovic, anunciado nesta segunda-feira (27).

No Brasileirão, o limite de estrangeiros é de nove jogadores inscritos na súmula por partida. No elenco, não há restrição alguma da quantidade de atleta de outros países.

No Grêmio são três argentinos (Leo Pérez, Nardoni e Pavon), dois colombianos (Monsalve e Enamorado), dois paraguaios (Balbuena e Villasanti), o peruano Noriega, o ganês Amuzu, o dinamarquês Braithwaite, o cabo-verdiano Jovane Cabral e, agora, o croata Krovinovic.

Na última partida do Tricolor, contra o Fluminense, na Arena, o técnico português Luís Castro relacionou oito estrangeiros e todos jogaram. Pavon, Noriega, Villasanti, Nardoni e Amuzu foram titulares. No segundo tempo, Braithwaite, Enamorado e Cabral entraram.

Balbuena e Monsalve são dois atletas que estão sendo pouco utilizados. Leo Pérez cumpriu suspensão, por isso não foi relacionado. Vale lembrar que o argentino Kannemann não conta na lista de estrangeiros, pois se naturalizou brasileiro.

O Grêmio ainda disputa três competições e precisará do elenco. Na quinta-feira (30), o Tricolor joga a vida na Sul-Americana contra o Bolívar. Na competição continental, não há limite de estrangeiros.

Depois, fará os dois duelos contra o Mirassol pela Copa do Brasil. Nesta competição, a regra é a mesma do Brasileirão.