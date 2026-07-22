Como é o retrospecto do Grêmio em jogos acima de 3 mil metros de altitude

O Grêmio jogará na altitude de 3.640 metros de La Paz na próxima quinta-feira (23) pelos playoffs da Sul-Americana. O Tricolor enfrentará o Bolívar por uma vaga nas oitavas de final da competição continental.
Não será a primeira vez que o time gremista terá de enfrentar as dificuldades do ar rarefeito e as consequências que as condições trazem para o corpo humano.
O retrospecto gremista na altitude não é das melhores. Em quatro jogos, o Tricolor conquistou apenas uma vitória e sofreu três derrotas. A última vez que esteve na Bolívia foi em 2024, quando perdeu por 2 a 0 para o The Strongest pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o técnico Renato Portaluppi optou por preservar titulares na estreia da competição.
Em 2003, contra o mesmo adversário desta quinta-feira, o Grêmio viajou a La Paz já classificado para as oitavas de final da Libertadores de 2003. Em 10 de abril, encarou o Bolívar no Hernando Siles. O time boliviano fez 1 a 0.
Um ano antes, também pela principal competição sul-americana, o Tricolor esteve em Cuzco, no Peru. No estádio Garcilaso de la Vega, perdeu por 2 a 1 para o Cienciano.
Única vitória
A primeira vez que atuou na altitude da Bolívia foi em 25 de março de 1983, no Estádio Hernando Siles — ano do primeiro título da Libertadores.
A partida da terceira rodada da fase de grupos acabou com placar de 2 a 1 para o Grêmio, na única vitória gremista acima dos 3 mil metros de altitude.
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