Como é o retrospecto do Grêmio em jogos acima de 3 mil metros de altitude

Em 2024, com reservas, Grêmio perdeu para o The Strongest. Aizar Raldes / AFP

O Grêmio jogará na altitude de 3.640 metros de La Paz na próxima quinta-feira (23) pelos playoffs da Sul-Americana. O Tricolor enfrentará o Bolívar por uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Não será a primeira vez que o time gremista terá de enfrentar as dificuldades do ar rarefeito e as consequências que as condições trazem para o corpo humano.

O retrospecto gremista na altitude não é das melhores. Em quatro jogos, o Tricolor conquistou apenas uma vitória e sofreu três derrotas. A última vez que esteve na Bolívia foi em 2024, quando perdeu por 2 a 0 para o The Strongest pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o técnico Renato Portaluppi optou por preservar titulares na estreia da competição.

Em 2003, contra o mesmo adversário desta quinta-feira, o Grêmio viajou a La Paz já classificado para as oitavas de final da Libertadores de 2003. Em 10 de abril, encarou o Bolívar no Hernando Siles. O time boliviano fez 1 a 0.

Um ano antes, também pela principal competição sul-americana, o Tricolor esteve em Cuzco, no Peru. No estádio Garcilaso de la Vega, perdeu por 2 a 1 para o Cienciano.

Única vitória

A primeira vez que atuou na altitude da Bolívia foi em 25 de março de 1983, no Estádio Hernando Siles — ano do primeiro título da Libertadores.

A partida da terceira rodada da fase de grupos acabou com placar de 2 a 1 para o Grêmio, na única vitória gremista acima dos 3 mil metros de altitude.