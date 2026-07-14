Como chega o Mirassol para enfrentar o Grêmio no retorno do Brasileirão

Mirassol é o penúltimo colocado do Brasileirão. Divulgação / Mirassol

O Brasileirão volta para o Grêmio a partir das 20h desta sexta-feira (17). O time de Luís Castro busca recuperação no campeonato de pontos corridos.

O time paulista vive momento semelhante na competição. O Mirassol ocupa a 19ª posição na tabela, com 16 pontos, cinco atrás do Tricolor.

Durante a parada para a Copa do Mundo, o time se movimentou no mercado de transferências.

A equipe contratou seis jogadores, com destaque para o volante Japa, cria da base do Cruzeiro. Além dele, também foram trazidos o lateral-direito Elias, ex-Vila Nova, o zagueiro Gabriel Knesowitsch, ex-Cuiabá, e os atacantes Fernandinho, ex-Ceará, Gustavo Silva, ex-Júbilo Iwata-JAP, e Bruno Santos, ex-Londrina.

Outros jogadores deixaram o interior paulista. O zagueiro Rodrigues, o meia Lucas Mugni, o volante Yuri Lara e o lateral-direito Igor Cariús não foram aproveitados pelo técnico Rafael Guanaes.

— Esse é o maior período que eu tenho para trabalhar o time desde que cheguei ao Mirassol. Aproveitamos muitíssimo bem esse período, não só para colocar os jogadores novos dentro da identidade de jogo e da cultura do clube, mas também para promover o entrosamento com os outros jogadores, com a cidade e com tudo que envolve o Mirassol — disse Guanaes.

Parada para a Copa

O Mirassol tinha um amistoso marcado contra o Inter, mas a partida foi cancelada. Ainda assim, o time deve ser parecido com o último antes da parada para a Copa do Mundo — derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR.

A equipe deve entrar em campo com Walter, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Shaylon.

Além do Brasileirão, o Mirassol terá também a disputa da Libertadores e da Copa do Brasil (contra o Grêmio) no segundo semestre.