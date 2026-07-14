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Como chega o Mirassol para enfrentar o Grêmio no retorno do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 20h, no Maião

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João Praetzel

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