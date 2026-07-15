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Como a Bolívia receberá o Grêmio em jogo da Sul-Americana após protestos

Partida está marcada para o dia 23 de julho em La Paz

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João Praetzel

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