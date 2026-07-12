Com Villasanti, Grêmio está escalado para enfrentar o Cruzeiro

O Grêmio está escalado para o último amistoso da parada para a Copa do Mundo. Luís Castro optou por cinco mudanças em relação ao time que começou o jogo contra a Chapecoense na última semana.
Kannemann, Caio Paulista, Villasanti, Tetê e Amuzu entraram nas vagas de Luis Eduardo, Pedro Gabriel, Pérez, Enamorado e Willian.
O paraguaio, que já havia voltado aos gramados no último final de semana, retorna à equipe titular pela primeira vez desde 17 de agosto de 2025, quando iniciou o jogo contra o Atlético-MG.
Assim, o Tricolor entrará em campo com Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Nardoni, Vilassanti e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
À disposição
No banco de reservas, Luís Castro terá à disposição Thiago Beltrame, Gabriel Menegon, Wagner Leonardo, Luis Eduardo, Wallace, Marcos Rocha, Pedro Gabriel, Willian, Monsalve, Jeferson Forneck, Zortéa, Riquelme, Matheus Nascimento e Enamorado
Esse será o terceiro amistoso do Grêmio na intertemporada. Antes deste domingo, venceu o Cascavel por 2 a 1 e perdeu para a Chapecoense pelo mesmo resultado.
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