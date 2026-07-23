Com três volantes, Grêmio está escalado para enfrentar o Bolívar pela Sul-Americana

Dodi será titular do Grêmio nesta quinta. Lucas Uebel / Grêmio

Apostando na força de marcação do meio-campo, o Grêmio está escalado para enfrentar o Bolívar, na noite desta quinta-feira (23). O técnico Luís Castro, que não viajou para La Paz, colocará em campo uma equipe com três volantes na partida das 19h, pelos playoffs da Sul-Americana.

O trio será formado por Leo Pérez, Dodi e Villasanti. O time terá também dois garotos da base na equipe. Luis Eduardo será um dos zagueiros. Na lateral esquerda, Pedro Gabriel começa jogando.

O Grêmio entra em campo com Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Enamorado e Braithwaite.

O banco de reservas tem Gabriel Grando, Kannamann, Gustavo Martins, Marcos Rocha, Caio Paulista, Nardoni, Willian, Mosalve, Zortea, Riquelme, Gabriel Mec e Matheus Nascimento.

Esta é a partida de ida dos playoffs de Sul-Americana. A volta será no dia 30, na Arena. Quem avançar terá o São Paulo como adversário nas oitavas de final da competição.