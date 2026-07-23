Com três volantes e mudança no ataque, Grêmio enfrenta o Bolívar

Braithwaite deve ser titular no comando do ataque. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio sobe a montanha nesta quinta-feira (23) em busca de soluções. A ida até La Paz, com mais de 3,5 mil metros de altitude, terá uma versão diferente do time. Uma estratégia pensada para fazer frente ao Bolívar, na partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, e tentar trazer um bom resultado a Porto Alegre antes do retorno dos jogos do Brasileirão na Capital e da decisão contra o Mirassol na Copa do Brasil.

A busca por soluções terá a ausência de Luís Castro na beira do campo. O clube anunciou que o técnico passou por avaliações médicas e a decisão foi por sua permanência em Porto Alegre. Por conta de problemas respiratórios de outros anos, é técnico português teve a recomendação de não viajar para locais com altitude. Mesmo assim, com Vitor Severino na casamata, a equipe foi montada e preparada pelo treinador no CT Luiz Carvalho.

A principal mudança pensada é a troca no meio-campo. Gabriel Mec deixa os titulares para o retorno da estrutura de três volantes no setor. A escolha por Dodi e Villasanti, com Leonel Pérez na proteção, é parte da estratégia para conseguir um bom resultado na Bolívia. Mas um sinal de que o jogo do próximo domingo (26), contra o Fluminense pelo Brasileirão, também carrega peso na programação da semana.

Além da questão tática, a equipe também terá outra mudança importante. Carlos Vinícius cumpre o primeiro dos dois jogos de suspensão na Copa Sul-Americana. O centroavante recebeu a punição pela expulsão contra o Montevideo City Torque. Uma porta aberta para o retorno de Braithwaite ao time titular.

Para aumentar a velocidade no setor, Luis Eduardo e Wagner Leonardo jogarão juntos na defesa. A tendência é de que Pavon e Pedro Gabriel joguem nas laterais, com o ataque composto por Enamorado, Tetê e o centroavante dinamarquês.

O Bolívar chegará reforçado para enfrentar o Grêmio nos playoffs da Copa Sul-Americana. O clube de La Paz inscreveu junto à Conmebol os quatro jogadores contratados durante a parada da Copa do Mundo. Para o ataque, chegaram o colombiano Dairon Asprilla, o equatoriano Billy Arce e o boliviano Bruno Miranda. Já para a zaga foi trazido o boliviano Leonardo Zabala. Todos estão aptos a participarem do confronto desta quinta (23), no Estádio Hernando Siles.

Sorteado como adversário gremista nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Bolívar foi eliminado da Libertadores. O grupo tinha Independiente Rivadavia, da Argentina, e Fluminense. Pela queda, o clube demitiu o antigo treinador, o argentino Flavio Robatto. E encarou as duas rodadas finais com o interino Vladimir Soria. Para o segundo semestre, chegou o colombiano Alejandro Restrepo, de passagens por Atlético Nacional e Independiente Medellin, da Colômbia, e Alianza Lima, do Peru.

Até agora, foram dois jogos pelo campeonato boliviano, com um empate e uma vitória. Na tabela de classificação, ocupa a terceira colocação, com 18 pontos. Os líderes são o Always Ready, com 23, e o The Strongest, com 22. O jogo de volta pelos playoffs da Copa Sul-Americana está marcado para o dia 30 de julho, na Arena.