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Com três volantes e mudança no ataque, Grêmio enfrenta o Bolívar

Tricolor inicia a disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira (23)

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Marco Souza

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