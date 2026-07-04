Com surpresa na defesa, Grêmio está escalado para encarar a Chapecoense em amistoso

Técnico Luís Castro manteve a estrutura titular para encarar o segundo amistoso da intertemporada. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está definido para encarar a Chapecoense, em confronto válido pelo segundo amistoso da intertemporada, que será disputado em Sinop, no Mato Grosso. Neste sábado (4), no Estádio Gigante do Norte, o técnico Luís Castro optou por manter a estrutura titular do time, mas com uma novidade: o zagueiro Luis Eduardo começará desde o início.

A utilização do atleta de 18 pode ser uma tentativa do treinador gremista em encontrar o substituo de Viery, negociado com a Fiorentina, da Itália.

Em relação ao último jogo preparatório, contra o Cascavel, além da entrada de Luís Eduardo na posição que foi ocupada por Wagner Leonardo, o Grêmio terá modificações nas laterais, com as entradas de Pavón e Pedro Gabriel nas vagas de Marcos Rocha e Caio Paulista.

Brahithwaite e Amuzu não estão aptos para a disputa do amistoso e são desfalques na equipe. O dinamarquês está gripado e o ganês apresentou um desconforto muscular.

O time gremista está escalado com Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Luis Eduardo e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Nardoni e Mec; Enamorado, Carlos Vinícius e William.

No banco, Villasanti aparece entre os relacionados e pode entrar no segundo tempo, o retornando aos gramados depois da lesão sofrida em agosto de 2025.

Além do paraguaio, ficam no banco: Thiago Beltrame, Gabriel Menegon, Wagner Leonardo, Kannemann, Wallace, Marcos Rocha, Caio Paulista, Monsalve, Dodi, Noriega, Zortéa, Riquelme e Tetê.

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