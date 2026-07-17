Com retorno de Weverton e em busca de reação, Grêmio enfrenta o Mirassol

Luís Castro terá reforço importante para o confronto desta sexta. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de 48 dias, o Grêmio está de volta à realidade. A partir das 20h, no Estádio Maião, o Tricolor enfrenta o Mirassol pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo desta sexta-feira (17) foi antecipado para facilitar o encaixe da disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana no calendário. Um compromisso importante, com a zona de rebaixamento como ameaça, no retorno aos jogos oficiais.

A última impressão na competição não foi das melhores. Na Arena, no dia 30 de maio, o Grêmio abriu o placar sobre o Corinthians com Gabriel Mec. Mas, ao fim da tarde, o time paulista saiu vencedor do estádio. Vitória de virada por 3 a 1, com direito a vaias e muita cobrança da torcida à equipe. Desde então, mudanças importantes aconteceram no grupo de jogadores e na direção do departamento de futebol. Para Luís Castro, é essa a principal experiência no cargo atual.

— Foi essa a ideia de projeto que me foi passada, um projeto apaixonante, um projeto de grande risco. E a gente sabe de forma friamente que é um projeto de risco. Eu também assumi dentro de mim que era um projeto de risco — comentou o treinador, em entrevista à GrêmioTV.

Um dos retornos para a partida é o de Weverton. O goleiro voltou após a participação com a Seleção Brasileira na Copa. E sem os reforços contratados, Wallace e Matheus Nascimento, que ainda não estão em condições legais de jogo, a aposta será nas peças que encerraram o primeiro semestre. Mesmo com todas as oscilações demonstradas em 2026.

— Estou habituado a esses momentos. É só mais um momento de dificuldade, mais um momento que temos de ultrapassar. É só mais uma subida de montanha, é só mais uma tentativa de atingir o sucesso. Os desafios permanentes da vida são aqueles que nos estimulam e dão entusiasmo. Se fosse para estar numa zona de conforto, escolhia estar em outro lugar. Não escolheria ser treinador — analisou Castro.

Sem Enamorado, suspenso, Tetê deve seguir como titular do lado direito do ataque. Gabriel Mec, em negociação para ser vendido ao Shakhtar Donetsk, e Monsalve disputam a posição de meia. Amuzu será o titular da ponta esquerda, com dúvidas sobre a composição da defesa. Wagner Leonardo, Kannemann e Luis Eduardo disputam a vaga ao lado de Gustavo Martins. Enquanto isso, Pavon e Pedrinho serão os laterais.

O Mirassol também tem dúvidas para a escalação. A equipe paulista não terá o zagueiro Willian Machado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do goleiro Alex Muralha, que trata um edema na panturrilha, e do atacante Negueba, que segue em recuperação após cirurgia. Recuperado de lesão, o lateral-direito Igor Formiga está de volta ao time titular.