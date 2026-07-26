Com retorno de lateral, Grêmio está escalado para enfrentar o Fluminense

O Grêmio está escalado para enfrentar o Fluminense neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão 2026. A partida se inicia às 18h30min, na Arena, em Porto Alegre.
Para este jogo, o técnico Luís Castro terá o retorno do lateral-esquerdo Marlon, recuperado de uma grave lesão e que não atuava desde março. Além dele, os atacantes Carlos Vinícius e Amuzu, que foram baixas contra o Bolívar, pela Sul-Americana, também voltam ao time titular. O volante Noriega é a novidade no meio-campo.
Por outro lado, o goleiro Weverton, com indisposição estomacal, será desfalque. Com isso, o Tricolor está escalado com Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
No banco de reservas, Luís Castro terá o meia-atacante cabo-verdiano Jovane Cabral, apresentado na última semana, e o lateral-direito Diego Caito como alternativas para o decorrer do jogo.
Além deles, ficam como opções Thiago Beltrame, Wagner Leonardo, Luis Eduardo, Pedro Gabriel, Dodi, Riquelme, Braithwaite, Matheus Nascimento, Gabriel Mec e Enamorado.
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