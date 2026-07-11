Com reforço no ataque, Grêmio chega a Brasília para amistoso contra o Cruzeiro; veja os relacionados

Kannemann com os torcedores na chegada do Grêmio. Marco Souza / Grupo RBS

O Grêmio está em Brasília para a disputa do amistoso deste domingo contra o Cruzeiro, às 17h, no Estádio Mané Garrincha. A delegação chegou ao hotel que servirá de concentração na cidade durante a tarde deste sábado (11), com boa presença de torcedores no local.

O grupo, no entanto, veio com um desfalque importante. Braithwaite, preservado, não viajou. O centroavante participou do treino deste sábado sem limitações, mas por ter perdido a semana de trabalho não veio com o grupo. Amuzu voltou, após perder o jogo contra a Chapecoense.

A grande atração para os torcedores foi Kannemann. O zagueiro desceu do ônibus e foi direto conversar com os gremistas presentes.

Matheus Nascimento está com o grupo e poderá fazer sua estreia. O centroavante é alternativa a Carlos Vinicius. Outra novidade na lista de relacionados é o meia Jefinho. O jovem não esteve com a equipe nas duas partidas de preparação.

Em negociação com o Vitória, Wagner Leonardo está com o grupo. O zagueiro ainda será alternativa para a partida contra o Cruzeiro.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Gabriel Grando, Gabriel Menegon e Thiago Beltrame

Gabriel Grando, Gabriel Menegon e Thiago Beltrame Zagueiros: Gustavo Martins, Luis Eduardo, Wallace, Kannemann e Wagner Leonardo

Gustavo Martins, Luis Eduardo, Wallace, Kannemann e Wagner Leonardo Laterais: Pavon, Pedro Gabriel, Caio Paulista e Marcos Rocha

Pavon, Pedro Gabriel, Caio Paulista e Marcos Rocha Volantes: Leonel Pérez, Nardoni, Villasanti e Zortea

Leonel Pérez, Nardoni, Villasanti e Zortea Meias: Gabriel Mec, Monsalve, Riquelme e Jefinho

Gabriel Mec, Monsalve, Riquelme e Jefinho Atacantes: Carlos Vinícius, Matheus Nascimento, Amuzu, Enamorado, Tetê e Willian