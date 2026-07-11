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Com reforço no ataque, Grêmio chega a Brasília para amistoso contra o Cruzeiro; veja os relacionados

Tricolor enfrenta o clube mineiro neste domingo, às 17h

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Marco Souza

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