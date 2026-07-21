Com promoção para sócios, Grêmio abre venda de ingressos para o jogo contra o Fluminense

Tricolor espera casa cheia no domingo. Omar Freitas / Agencia RBS

O Grêmio, enfim, estará de volta à Arena após a parada para a Copa do Mundo. O Tricolor enfrentará o Fluminense, em casa, neste domingo (26), às 18h30min, pela 20ª rodada do Brasileirão.

A venda de ingressos começou nesta terça-feira (21), às 11h, exclusivamente para os sócios torcedores, no site oficial do clube.

O Grêmio realizou promoção para os associados para o confronto contra os cariocas. Os Sócios Cadeira e Arquibancada podem resgatar um ingresso gratuito para acompanhante.

Já os das categorias Diamante ou Ouro poderão comprar um ingresso adicional com o mesmo desconto da matrícula, conforme o setor escolhido. O Sócio Infantil terá direito ao acesso por R$ 5, exceto no setor camarote e de visitante. Os sócios terão 24 horas de exclusividade para garantir o ingresso adicional, mediante disponibilidade dos setores.

A venda para não-sócios começa apenas na quarta-feira (22), também às 11h, pelo site do Grêmio.

Preço dos ingressos para Grêmio x Fluminense. Divulgação / GRÊMIO FBPA