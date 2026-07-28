Com previsão de mudanças, Grêmio inicia preparação para enfrentar o Bolívar

Luís Castro deve mexer no time contra o Bolívar. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio precisa partir ao ataque nesta quinta-feira (30) para confirmar a classificação contra o Bolívar, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Ao mesmo tempo, a Copa do Brasil também é tratada como prioridade no clube. Por isso, a escalação utilizada no empate com o Fluminense deve ser modificada para a partida contra os bolivianos.

A ideia da comissão técnica é manter a estrutura de três meio-campistas, mas com possibilidade de trocas nas peças. Após apostar em três jogadores de características mais defensivas em La Paz e no empate com os cariocas, a tendência é a entrada de um meia na equipe.

Gabriel Mec e Monsalve são as alternativas no grupo para a função. O trio já atuou dentro desta estrutura ao longo da temporada. Jefinho, Tiaguinho e Riquelme também foram observados pela comissão técnica nos treinamentos e jogos.

Além da possibilidade de mudanças por escolha técnica, duas mexidas são certas para enfrentar o Bolívar. Weverton, recuperado de indisposição, e Braithwaite, devem ser titulares. Carlos Vinícius está suspenso e não pode ser utilizado na Copa Sul-Americana.