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Com previsão de mudanças, Grêmio inicia preparação para enfrentar o Bolívar

Além de preservar alguns titulares, equipe deve ter jogadores mais ofensivos na escalação

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Marco Souza

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