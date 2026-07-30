Com mudança no gol e três volantes, Grêmio está escalado para enfrentar o Bolívar pela Sul-Americana

O Grêmio está escalado para enfrentar Bolívar nesta quinta (30), pelo jogo de volta do playoff da Sul-Americana. A partida será na Arena, a partir das 19h.
As principais novidades estão na defesa: Gabriel Grando começa no lugar de Weverton, que será reserva. Pedro Gabriel volta para a lateral esquerda. E Kannemann segue como titular ao lado de Gustavo Martins.
No meio, o técnico Luís Castro manteve esquema com três volantes: Nardoni, Dodi e Noriega jogarão no setor. Sem Carlos Vinícius, suspenso, a referência no ataque será Braithwaite, que terá a companhia de Amuzu e Tetê, nos lados.
O Grêmio vai a campo com: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Nardoni, Dodi e Noriega; Tetê, Amuzu e Braithwaite.
No banco, o Tricolor terá: Weverton, Balbuena, Wagner Leonardo, Luis Eduardo, Marcos Rocha, Marlon, Villasanti, Zortéa, Riquelme, Matheus Nascimento, Mec e Enamorado.
Como o Grêmio foi derrotado na ida por 3 a 2, o time do técnico Luís Castro precisa vencer por mais de um gol de diferença para chegar às oitavas.
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