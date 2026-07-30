Grêmio

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Com mudança no gol e três volantes, Grêmio está escalado para enfrentar o Bolívar pela Sul-Americana

Equipes jogam na Arena, pelo segundo jogo do playoff para as oitavas de final

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Zero Hora

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