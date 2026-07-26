Com gol de estreante, Grêmio busca empate contra o Fluminense, sobe uma posição, mas segue perto do Z-4

A noite de reencontro com a Arena quase terminou com nova frustração. Mas um estreante evitou a derrota nos minutos finais. O Grêmio perdia por 1 a 0 para o Fluminense, graças a um pênalti bobo cometido por Kannemann e convertido por Hulk. O lateral-direito Diego Caito empatou, aos 43 minutos do segundo tempo.

O resultado, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, deu ao Tricolor uma pequena folga do Z-4 ao final da noite de domingo (26). Com 22 pontos, o time ultrapassou o Inter e subiu para o 15º lugar.

Um resultado comemorado por quebrar a série negativa. Seria a terceira derrota consecutiva desde o retorno das competições, mas o ponto conquistado dá esperanças de que, finalmente, a reação gremista começará.

A ideia de time utilizada em La Paz, com três volantes e sem um meia, agradou a Luís Castro. Por isso, a decisão de repetir a estrutura tática do 4-1-4-1 contra o Fluminense.

Sem Leonel Pérez, suspenso, Noriega jogou junto de Nardoni e Villasanti. Mas surpresas mesmo apareceram na escalação do sistema defensivo. Por indisposição estomacal, Weverton deu lugar a Gabriel Grando. Recuperado antes do prazo estipulado pelo clube, Marlon assumiu a titularidade da lateral-esquerda.

O confronto na Arena teve um primeiro tempo de muitos embates físicos. Até a árbitra Edina Alves acabou sofrendo com os choques. Um de Martinelli e outro de Carlos Vinícius em apenas quatro minutos.

O Grêmio queria atacar pelos lados do campo, mas o Fluminense protegia bem esses setores. E sem um jogador mais cerebral, restou ao Tricolor competir. Se não teve brilho, os donos da casa ao menos tiveram muita disposição para encarar a correria da partida.

O torcedor na Arena precisou esperar quase toda a primeira metade do jogo até ver alguma chance de gol.

A melhor de todas acabou desperdiçada por Tetê. Aos 32 minutos, em contra-ataque, Amuzu esperou a movimentação do companheiro e acertou um passe preciso no espaço entre Thiago Silva e Freytes. Fábio saiu e evitou o gol por cobertura do atacante gremista.

Impedido, Carlos Vinícius também teve a oportunidade de abrir o placar. Pavon achou o centroavante atrás da linha de defesa do Fluminense. A bola cabeceada passou ao lado da trave.

Hulk, também em posição irregular, mandou a bola para o fundo das redes. Dois erros de posicionamento que evitaram a abertura do placar no primeiro tempo. Um jogo de muita disposição, mas com pouca inspiração na metade inicial do confronto.

Segundo tempo

Os dois times voltaram sem mudanças para a segunda etapa. Tetê iniciou um ataque perigoso no primeiro minuto. Porém, Nardoni errou o domínio na entrada da área do Fluminense e tocou com a mão na bola. Outro impedimento anulou chegada perigosa de Pavon.

A falta de criatividade das duas equipes não gerava chances de gol. Até um escanteio para o Fluminense. Kannemann, sem estar na disputa do lance, abriu o braço e tocou com o braço na bola. Pênalti bobo concedido pelo defensor.

Mesmo com a clareza da irregularidade, a arbitragem levou alguns minutos até confirmar a marcação. Hulk converteu a cobrança para os cariocas, sem chances para Gabriel Grando, aos 19 minutos.

A chance de empatar apareceu aos 21 minutos. Carlos Vinícius tabelou com Amuzu. O cruzamento do ponta chegou até Nardoni. Só que Fábio fez a defesa e evitou o gol gremista.

Castro mexeu na equipe. Braithwaite e Diego Caito entraram nos lugares de Noriega e Pavon. O técnico seguiu em busca de soluções vindas do banco. Enamorado, Jovane Cabral e Pedrinho substituíram Tetê, Amuzu e Marlon.

Gol salvador

O estreante Diego Caito salvou o time da derrota. Em lance individual pelo lado direito, aos 43 minutos, o lateral chutou da área. A bola desviou em um defensor e tirou de Fábio a chance de fazer a defesa.

Nos acréscimos, Villasanti quase fez o gol da virada. Mas uma defesa em cima da linha, daquelas que o replay quase não explica, evitou uma vitória gremista. Mesmo sem brilho, a equipe gremista encontrou uma forma de somar um ponto na noite de domingo.

Veja a entrevista coletiva de Luís Castro na íntegra

Brasileirão — 20ª rodada — 26/7/2026

Grêmio (1)

Gabriel Grando; Pavon (Diego Caito, 23'/2ºT), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon (Pedro Gabriel, 34'/2ºT); Noriega (Braithwaite, 23'/2ºT), Nardoni e Villasanti; Amuzu (Jovane Cabral, 32'/2ºT), Tetê (Enamorado, 32'/2ºT) e Carlos Vinícius

Técnico: Luís Castro

Fluminense (1)

Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Arana (Renê, 21'/1ºT); Hércules (Soteldo, 41'/2ºT), Martinelli e Lucho Acosta (Nonato, 29'/2ºT); Canobbio, Serna (Ignacio, 41'/2ºT) e Hulk (Cano, 29'/2ºT)

Técnico: Luis Zubeldia

GOLS: Hulk (F), aos 19 min, e Diego Caito (G) aos 43 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Carlos Vinícius (G); Hércules, Guga, Thiago Silva, Canobbio (F)

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista (SP), auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

PÚBLICO: 23.993 (23.728 pagantes)

RENDA: R$ 1.312.277,02

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Quinta-feira, 30/7 — 19h

Grêmio x Bolívar

Arena do Grêmio — Copa Sul-Americana (playoffs, volta)