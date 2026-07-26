Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Com gol de estreante, Grêmio busca empate contra o Fluminense, sobe uma posição, mas segue perto do Z-4

Lateral Diego Caito marcou no final e evitou a derrota na Arena, resultado que fez o Tricolor ultrapassar o Inter e subir para a 15ª posição, a um ponto da zona do rebaixamento

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Marco Souza

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