Grêmio

Retomada
Notícia

Com Gabriel Mec e sem reforços, Grêmio chega a São Paulo para enfrentar o Mirassol

Luís Castro faz mistério em três posições da equipe para a retomada do Brasileirão 

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Saimon Bianchini

Direto de São José do Rio Preto

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