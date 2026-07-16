Com Gabriel Mec e sem reforços, Grêmio chega a São Paulo para enfrentar o Mirassol

O Grêmio está pronto para voltar ao Brasileirão. A delegação já está no interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, nesta sexta-feira (17). Gabriel Mec está com o elenco, mesmo com uma negociação para que ele seja vendido. Os reforços desta janela de transferências, Wallace e Matheus Nascimento, são baixas.
Dez torcedores estavam presentes para apoiar o grupo. Kannemann, que completou 10 anos de Grêmio nesta semana, puxou Gustavo Martins para autógrafos e fotos.
Wallace e Matheus Nascimento não viajaram com os companheiros. Também estão fora o goleiro Thiago Beltrame, expulso na última rodada, e Enamorado, que recebeu o terceiro cartão amarelo.
De fora dos amistosos da intertemporada, Braithwaite está recuperado e foi relacionado para o confronto contra os paulistas.
Mistério na escalação
Luís Castro tem o time encaminhado, mas faz mistério em relação à escalação. O técnico tem três dúvidas: na lateral esquerda, na zaga e no meio-campo.
O provável Grêmio tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Kannemann), Pedro Gabriel (Caio Paulista); Villassanti, Nardoni e Gabriel Mec (Monsalve); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
Confira os relacionados
- Goleiros: Weverton, Grando e Menegon
- Laterais: Pavon, Marcos Rocha, Caio Paulista e Pedro Gabriel
- Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Luis Eduardo
- Volantes: Villasanti, Nardoni, Dodi, Noriega e Léo Pérez
- Meias: Mec, Monsalve, Willian e Riquelme
- Atacantes: Carlos Vinícius, Braithwaite, Amuzu e Tetê
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