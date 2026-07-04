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Com festa da torcida e desfalques, Grêmio chega a Sinop para amistoso contra Chapecoense

Tricolor não terá Braithwaite e Amuzu para a partida deste sábado (4)

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Marco Souza

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