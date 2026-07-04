Com festa da torcida e desfalques, Grêmio chega a Sinop para amistoso contra Chapecoense

Delegação gremista foi recebida em hotel por torcedores. Marco Souza / Agência RBS

O Grêmio foi recepcionado com festa em Sinop, no Mato Grosso. Uma pequena multidão se aglomerou, na noite desta sexta-feira (3), em frente ao hotel que servirá de concentração para o clube na cidade.

Mais de 100 pessoas se espremeram para conseguir fotos e autógrafos dos jogadores. Neste sábado (04), às 19h, o Tricolor enfrenta a Chapecoense. A partida terá transmissão em imagens no canal Gaúcha Esportes no Youtube.

Não apenas os gremistas de Sinop se mobilizaram para a vinda do clube. Muitos também se deslocaram de Sorriso, cerca de 80 quilômetros de distância, para recepcionar a delegação.

Assim como no primeiro amistoso, o técnico Luís Castro terá desfalques. Braithwaite, Amuzu e João Pedro não viajaram com o grupo. Tetê, Luis Eduardo e Villasanti são as novidades na relação.

Kanenamnn foi o jogador mais saudado pelos torcedores. O argentino e Carlos Vinícius receberam muitos pedidos de foto. Pavón, no entanto, ganhou com folga no quesito dedicação. O lateral foi de uma ponta a outra do grupo de torcedores. O argentino ficou mais de 10 minutos até atender a todos que pediram autógrafos ou uma selfie.

Depois do primeiro teste no Paraná, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cascavel no último sábado, o Tricolor faz o amistoso contra a Chapecoense e encerra a intertemporada em Brasília em jogo contra o Cruzeiro.

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: Pavon, Pedro Gabriel, Marcos Rocha e Caio Paulista Volantes : Nardoni, Leonel Pérez, Villasanti, Dodi, Zortea e Noriega

: Nardoni, Leonel Pérez, Villasanti, Dodi, Zortea e Noriega Meias : Gabriel Mec, Monsalve, Riquelme e Willian

: Gabriel Mec, Monsalve, Riquelme e Willian Atacantes: Carlos Vinícius, Tetê, Enamorado