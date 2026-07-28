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Com dois jogadores do Grêmio, seleção brasileira sub-20 é convocada para amistosos

Brasil terá pela frente a Bolívia em preparação para o Sul-Americano da categoria

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