Com dois jogadores do Grêmio, seleção brasileira sub-20 é convocada para amistosos

A seleção brasileira sub-20 foi convocada nesta terça-feira (28) para dois jogos de preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2027. Da lista, dois jogadores atuam no Grêmio.
O técnico Paulo Victor convocou 24 atletas para os amistosos contra a Bolívia, que estão marcados para 9 e 12 de agosto. Ambas as partidas ocorrerão na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Os dois nomes do Tricolor são da defesa. O primeiro é o lateral-esquerdo Pedro Gabriel, de 19 anos, que ganhou espaço entre os titulares do time neste ano após a lesão de Marlon. Em 2026, ele soma 26 jogos, um gol e uma assistência.
O outro é o zagueiro Luis Eduardo, de 18 anos, que disputou a Copa do Mundo sub-17 no ano passado. Nesta temporada, ele soma sete jogos no time profissional.
Confira os convocados da seleção sub-20
Goleiros
- João Pedro (Santos)
- Kauan Lima (Palmeiras)
- Léo Nannetti (Flamengo)
Laterais
- Ryan (Red Bull Bragantino)
- Ângelo (São Paulo)
- Pedro Gabriel (Grêmio)
- Rafael Gonzaga (Santos)
Zagueiros
- Breno (Red Bull Bragantino)
- Bruno André (Vasco da Gama)
- João Ananias (Santos)
- João Souza (Flamengo)
- Luis Eduardo (Grêmio)
Meio-Campistas
- Chrystian (Red Bull Bragantino)
- Djhordney (São Paulo)
- João Paulo (Palmeiras)
- Luis Pacheco (Palmeiras)
- Pedro Ferreira (São Paulo)
- Yuri Leles (FC Liefering-AUS)
Atacantes
- Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR)
- Dieguinho (Corinthians)
- Erick Belé (Palmeiras)
- Heittor (Palmeiras)
- Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino)
- Ruan Pablo (Bahia)
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