Com dois jogadores do Grêmio, seleção brasileira sub-20 é convocada para amistosos

Pedro Gabriel e Luis Eduardo estão na lista do técnico Paulo Victor. Montagem sobre fotos de Duda Fortes e Angelo Pieretti / Agência RBS e Grêmio/Divulgação

A seleção brasileira sub-20 foi convocada nesta terça-feira (28) para dois jogos de preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2027. Da lista, dois jogadores atuam no Grêmio.

O técnico Paulo Victor convocou 24 atletas para os amistosos contra a Bolívia, que estão marcados para 9 e 12 de agosto. Ambas as partidas ocorrerão na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Os dois nomes do Tricolor são da defesa. O primeiro é o lateral-esquerdo Pedro Gabriel, de 19 anos, que ganhou espaço entre os titulares do time neste ano após a lesão de Marlon. Em 2026, ele soma 26 jogos, um gol e uma assistência.

O outro é o zagueiro Luis Eduardo, de 18 anos, que disputou a Copa do Mundo sub-17 no ano passado. Nesta temporada, ele soma sete jogos no time profissional.

Confira os convocados da seleção sub-20

Goleiros

João Pedro (Santos)

Kauan Lima (Palmeiras)

Léo Nannetti (Flamengo)

Laterais

Ryan (Red Bull Bragantino)

Ângelo (São Paulo)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Rafael Gonzaga (Santos)

Zagueiros

Breno (Red Bull Bragantino)

Bruno André (Vasco da Gama)

João Ananias (Santos)

João Souza (Flamengo)

Luis Eduardo (Grêmio)

Meio-Campistas

Chrystian (Red Bull Bragantino)

Djhordney (São Paulo)

João Paulo (Palmeiras)

Luis Pacheco (Palmeiras)

Pedro Ferreira (São Paulo)

Yuri Leles (FC Liefering-AUS)

Atacantes

Bruninho (Shakhtar Donetsk-UCR)

Dieguinho (Corinthians)

Erick Belé (Palmeiras)

Heittor (Palmeiras)

Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino)

Ruan Pablo (Bahia)