Com cifras milionárias, Grêmio faz primeiro contrato com promessa da base; veja valores

Jovem de 16 anos é natural de Brasília. Mz Artys / Divulgação

O Grêmio fez o primeiro contrato de profissional com o atacante Kauã Rezende, 16 anos. O jovem acertou vínculo até 2029, com multa de 60 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões). Na semana passada, ele chegou a treinar com os profissionais.

Natural de Brasília, o garoto está na base gremista desde os nove anos, e já venceu títulos em várias categorias. Entre eles, os estaduais sub-11, 12, 13, 15 e 17, BG Prime (sub-12 e 13), Go Cup (sub-11 e 12), Efipan (sub-9 e 11) e Copa Sul (sub-15).

No time sub-17, fez três gols em oito partidas. O desempenho atraiu a atenção de Luís Castro, que o convou para compor alguns treinos do elenco profissional. Ele seguirá integrado à base, com perspectiva de aproveitamento também no time sub-20, conforme necessidade.

Kauã é atacante e atua principalmente como ponta. Ele é agenciado pela Un1que Football, do empresário Nick Arcuri, com bom trânsito no futebol brasileiro e europeu, mas tem o suporte do ex-jogador gremista Marcelo Oliveira.