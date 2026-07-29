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Com cifras milionárias, Grêmio faz primeiro contrato com promessa da base; veja valores

Multa é de R$ 350 milhões para o Exterior

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Saimon Bianchini

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