Com apenas um reforço, Grêmio desembarca na Bolívia; confira a lista de relacionados

O Grêmio desembarcou na Bolívia no início da noite desta quarta (22) para encarar o jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A delegação ficará em Santa Cruz de la Sierra, ao nível do mar, e só viajará para La Paz horas antes do confronto com o Bolívar.
Apenas um dos quatro reforços contratados na parada da Copa do Mundo foi levado no voo fretado: o centroavante Matheus Nascimento. O zagueiro Wallace, mesmo inscrito na competição, permaneceu em Porto Alegre — bem como o lateral-direito Diego Caito e o meia-atacante Jovane Cabral, que ainda precisam ser regularizados.
Outras ausências são os atacantes Carlos Vinícius, suspenso, e Amuzu, que perdeu treinos por cumprir o protocolo de concussão, o volante Noriega e o zagueiro Balbuena.
Dada a importância do jogo de domingo (26), contra o Fluminense, pela proximidade com o Z-4 do Brasileirão, alguns titulares podem ser preservados. Uma provável escalação tem: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Enamorado e Braithwaite.
A equipe será comandada pelo auxiliar Vitor Severino, já que o técnico Luís Castro foi aconselhado a não viajar para a altitude por questão de saúde. A ausência foi justificada pelo clube e tem a anuência da Conmebol.
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- Goleiros: Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Weverton
- Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Luis Eduardo e Wagner Leonardo
- Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha, Pavon e Pedro Gabriel
- Volantes: Dodi, Leonel Pérez, Nardoni, Villasanti e Zortea
- Meias: Gabriel Mec, Monsalve, Riquelme e Willian
- Atacantes: Braithwaite, Enamorado, Matheus Nascimento e Tetê
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