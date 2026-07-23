Grêmio

Sul-Americana
Notícia

Com apenas um reforço, Grêmio desembarca na Bolívia; confira a lista de relacionados

Duelo com o Bolívar, pelos playoffs da Sul-Americana, será disputado às 19h desta quinta-feira, em La Paz

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Filipe Duarte

Direto de La Paz

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