Chegadas, saídas e amistosos: relembre tudo o que aconteceu no Grêmio durante a Copa do Mundo

Novo contratado, Matheus Nascimento fez gol na estreia contra o Cruzeiro. Deividson Isidio / Grêmio,Divulgação

O Grêmio viveu um período agitado durante a parda para a Copa do Mundo. Uma troca no comando do departamento de futebol, quatro contratações, três saídas e três amistosos depois, o Tricolor está de volta ao ritmo normal da temporada.

Na véspera do jogo do Brasileirão desta sexta-feira (17), contra o Mirassol, a equipe ainda se adapta ao conjunto de mudanças vividas nos últimos 45 dias.

Mudanças no comando

No primeiro dia de férias dos jogadores, em 1º de junho, a primeira transformação no clube. Antonio Dutra Junior comunicou que deixou o posto de vice de futebol. Rafael Lima assumiu o departamento, com a contratação do head scout Carlos Silva como primeiro passo.

A negociação foi selada ainda na gestão de Dutra, mas o passo foi importante para as mudanças na política de contratações do clube.

Saídas no elenco

Na sequência, outra sacudida de impacto no vestiário. Arthur não acertou a renovação com o clube. O volante deixou Porto Alegre.

Depois, Viery seguiu o caminho da Europa. O zagueiro acabou vendido para a Fiorentina em uma transação que poderá alcançar até 18 milhões de euros.

André Henrique também foi negociado. O centroavante agora é jogador do Goztepe, da Turquia, em transferência que rendeu mais 1,5 milhões de euros. O Peñarol exerceu a cláusula de compra de Arezo, com mais US$ 1,5 milhão de dólares em pagamentos agora. E outros US$ 1 milhão em janeiro de 2027 e em janeiro de 2028.

Reforços

Mas nem só de saídas se fez a janela da transferências gremista. Dois jogadores chegaram e já estrearam nos amistosos. O zagueiro Wallace, ex-CRB, e o centroavante Matheus Nascimento, do Botafogo. Jovane Cabral, meia-atacante da seleção de Cabo Verde, e o lateral-direito Diego Caito, saindo do Goiás, chegam em breve a Porto Alegre.

O zagueiro Nicolás Valentini, da Fiorentina, negocia para se somar ao time. A busca por um meia segue, mas sem a contratação finalizada até o momento.

Cascavel e Chapecoense

Depois das férias, e de alguns dias de preparação em treinamentos no CT Luiz Carvalho, o clube deu sinais estranhos nos amistosos de intertemporada. A viagem ao Paraná, para o amistoso contra o Cascavel, marcou a estreia do período de jogos de preparação. A vitória por 2 a 1, com dois gols de Carlos Vinícius, preocupou um pouco pela atuação ruim dos titulares.

Esse mesmo alarme disparou novamente na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, em amistoso realizado em Sinop. Pavon descontou o placar em cobrança de falta.

Vitória sobre o Cruzeiro

A pressão por uma atuação segura só arrefeceu na despedida da série de testes. No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Grêmio jogou bem e venceu o Cruzeiro por 3 a 1. Carlos Vinícius, Nardoni e Matheus Nascimento marcaram na partida.

Até o próximo domingo (19), quando Messi ou Rodri levantarão a taça da Copa do Mundo, mais alguns desdobramentos podem completar a intertemporada gremista. Gabriel Mec está próximo do Shakhtar Donetsk, mas o pedido de inclusão de um bônus de mais um milhão de euros por jogos disputados travou o acerto.