Grêmio

Um mês e meio
Notícia

Chegadas, saídas e amistosos: relembre tudo o que aconteceu no Grêmio durante a Copa do Mundo

Tricolor passou por muitas movimentações no time no período

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Marco Souza

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