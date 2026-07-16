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Centroavante do Grêmio não atinge metas para renovação automática, mas clube negocia permanência

Carlos Vinícius precisaria ter iniciado como titular e permanecido 45 minutos em campo em 70% dos jogos disputados no último ano

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Marco Souza

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