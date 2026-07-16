Centroavante do Grêmio não atinge metas para renovação automática, mas clube negocia permanência

Equipes da Arábia Saudita, do México e da MLS fizeram contato com o jogador. Jeff Botega / Agencia RBS

A permanência de Carlos Vinícius no Grêmio para 2027 complicou. Conforme publicado pelo repórter Eduardo Moura no ge.globo e confirmado por GZH, as metas para a renovação automática do centroavante não foram atingidas pelo jogador. Equipes da Arábia Saudita, do México e da MLS já fizeram contato com os representantes do atacante.

O departamento de futebol gremista fez uma oferta de renovação por duas temporadas, com reajuste salarial e vínculo até dezembro de 2028, mas a negociação não está concluída. A postura do jogador durante as conversas foi elogiada.

Leia Mais Seleção da Copa do Mundo 2026: vote nos melhores de cada posição

Duas cláusulas no contrato ativariam a renovação automática do centroavante. Além de não ter sido convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, existia a previsão de extensão do vínculo se ele fosse titular e atuasse mais de 45 minutos em 70% dos jogos entre julho de 2025 e junho de 2026.

Segundo levantamento feito pelo ge.globo, Carlos Vinicius fez 40 jogos no período. São 29 partidas neste ano e outras 11 em 2025. Desde o anúncio, foram 61 jogos, o que resulta na presença do centroavante em 65,5% dos compromissos. Já em outra contagem, com todos os jogos de julho, mês que o centroavante assinou o contrato, são 61,53%.

Sem a ativação do gatilho contratual, Carlos Vinícius está apto a assinar um pré-contrato com outras equipes desde o dia 1º de julho.