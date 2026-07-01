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Cascavel mantém cobrança ao Grêmio por dívida de Bitello; veja valor

Clube paranaense aguarda o pagamento da segunda parcela da negociação

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Marco Souza

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