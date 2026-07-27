Carlos Vinícius faz mistério sobre renovação com o Grêmio; saiba o que ele disse

Centroavante marcou 17 gols na temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando o assunto é o elenco, o Grêmio tem um grande objetivo nesta temporada: assegurar a permanência de Carlos Vinícius.

O artilheiro da temporada não atingiu as cláusulas para renovação automática e, portanto, as negociações entre clube e staff do atleta estão em andamento.

Após o empate com o Fluminense, na noite deste domingo (26), o jogador falou sobre a situação. Apesar de se dizer feliz no clube, fez mistério sobre o futuro:

— Obviamente, todos querem saber, mas é como eu sempre falo: toda essa situação é tratada internamente com o meu agente e o clube. Logo vocês vão saber o desfecho — afirmou.

Artilheiro tricolor

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio na última temporada. Até então, ele fez 33 gols em 53 jogos com a camisa do Tricolor. Retornando ao Brasil após cerca de 10 anos no Exterior, o centroavante enfatizou como se sente jogando no futebol gaúcho:

— Eu estou feliz (no Grêmio). Até porque, se eu não estivesse, não teria dinheiro nenhum que me seguraria. Falo que a minha família também está feliz porque esse é um ponto muito importante. Quando cito isso é porque queremos dar tudo ao Grêmio, não importa se é até dezembro ou não.

De acordo com a apuração de GZH, equipes da Arábia Saudita, do México e dos EUA já fizeram contato com os representantes do atacante visando a próxima temporada. O Grêmio, por sua vez, fez uma oferta de renovação por dois anos, com reajuste salarial e aguarda o andamento das conversas.