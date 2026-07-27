Grêmio

Fica ou sai?
Notícia

Carlos Vinícius faz mistério sobre renovação com o Grêmio; saiba o que ele disse

Centroavante tem contrato com o Tricolor apenas até o final desta temporada

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS