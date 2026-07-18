Carlos Vinícius desabafa após derrota do Grêmio para o Mirassol: "Estamos sem confiança"

A equipe estaciona na 16ª colocação, com 21 pontos, perto do Z-4. VINICIUS SILVA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio não correspondeu às expectativas do torcedor que esperou para ver o time na volta do Brasileirão depois da parada para a Copa. O Tricolor perdeu para o Mirassol, na noite desta sexta-feira (17), no Maião, por 2 a 1, pela 19ª rodada.

Ao natural, os donos da casa fizeram 2 a 0 no primeiro tempo. O Grêmio voltou do intervalo com quatro mudanças na tentativa de virar o placar. Mas foi a partir de um raro contra-ataque que Carlos Vinícius descontou.

Após a partida, o centroavante gremista atribuiu a derrota à falta de confiança da equipe:

— Quando as coisas estão correndo bem é porque a confiança está inserida lá, e nota-se que estamos sem confiança. Fizemos um primeiro tempo muito ruim e nos custou caro, porque na segunda parte estivemos mais vivos — analisou o centroavante.

Além má atuação, o tropeço preocupa pela situação do Grêmio na tabela. A equipe de Luís Castro está estacionada na 16ª colocação, com 21 pontos, um acima da zona de rebaixamento.

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira (23), pela Sul-Americana. O Tricolor encara o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da competição.

Tabela do Brasileirão