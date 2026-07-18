Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Carlos Vinícius desabafa após derrota do Grêmio para o Mirassol: "Estamos sem confiança"

Centroavante marcou o único gol do Tricolor no interior paulista

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS