Campeão da América pelo Grêmio anuncia aposentadoria 

Michel disputou o Mundial com a camisa do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

O ex-volante do Grêmio Michel anunciou, na noite desta quinta-feira (23), na Rádio Gaúcha, a sua aposentadoria do futebol. Com 36 anos, ele ficou marcado pela passagem pelo Tricolor de 2017 a 2019.

Na época, conquistou a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018 e dois títulos gaúchos com a camisa tricolor. Foram 114 jogos e oito gols pelo time gaúcho. Além disso, em 2017, também esteve na seleção do Brasileirão na eleição do Bola de Prata.

Ainda com vínculo com o Tricolor, Michel chegou a defender Fortaleza e Vasco por empréstimo, numa época em que convivia com lesões no joelho. O fim do seu contrato veio em julho de 2022, quando assinou com o Operário Ferroviário-PR.

Depois disso, ainda jogou por São Gonçalo-RJ e Sport Sinop-MT antes de encerrar a carreira.