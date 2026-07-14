Calendário de jogos do Grêmio em julho: Tricolor decidirá sua permanência na Sul-Americana após pausa da Copa do Mundo

O Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira (17), após quase dois meses de pausa na temporada para a Copa do Mundo 2026. O Tricolor enfrentará o Mirassol, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão.
No mês, o Grêmio ainda tem mais três jogos: dois pela Copa Sul-Americana, contra o Bolivar, e um pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.
O tricolor está na 16ª posição no Brasileirão, com 21 pontos.
Jogos do Grêmio em julho
- 17/7 - Mirassol x Grêmio (Brasileirão)
- 23/7 - Bolivar x Grêmio (Sul-Americana)
- 26/7 - Grêmio x Fluminense (Brasileirão)
- 30/7 - Grêmio x Bolivar (Sul-Americana)
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