Calendário de jogos do Grêmio em julho: Tricolor decidirá sua permanência na Sul-Americana após pausa da Copa do Mundo

Time de Luis Castro volta a campo na sexta-feira (17). Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira (17), após quase dois meses de pausa na temporada para a Copa do Mundo 2026. O Tricolor enfrentará o Mirassol, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão.

No mês, o Grêmio ainda tem mais três jogos: dois pela Copa Sul-Americana, contra o Bolivar, e um pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

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O tricolor está na 16ª posição no Brasileirão, com 21 pontos.

Jogos do Grêmio em julho

17/7 - Mirassol x Grêmio (Brasileirão)

23/7 - Bolivar x Grêmio (Sul-Americana)

26/7 - Grêmio x Fluminense (Brasileirão)

30/7 - Grêmio x Bolivar (Sul-Americana)