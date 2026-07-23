Bolívar x Grêmio hoje: horário, onde assistir ao vivo e escalações pela Sul-Americana

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h, pela partida de ida do playoff da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.
O Tricolor vem de derrota para o Mirassol pelo Brasileirão. O Bolívar goleou o Guabirá por 4 a 0 na última partida pelo campeonato nacional.
Escalações para Bolívar x Grêmio
Bolívar: Lampe; Rivero, Echeverria, Arreaga e Sagredo; Cauteruccio, Robson Matheus, Justiniano e Patrício Rodríguez; Chávez e Romero. Técnico: Alejandro Restrepo
Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Enamorado e Braithwaite. Técnico: Vitor Severino (interino)
Arbitragem para Bolívar x Grêmio
Roberto Perez, auxiliado por Jesus Sanchez e Stephen Atoche. VAR: Diego Haro (todos do Peru)
Onde assistir a Bolívar x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Paramount+ anuncia a transmissão.
Como chegam Bolívar x Grêmio
Bolívar
Após ficar em terceiro lugar no grupo da Libertadores que teve Independiente Rivadavia e Fluminense classificados, o Bolívar tenta seguir na Sul-Americana.
O grande reforço dos bolivianos será o retorno ao Estádio Hernando Siles, que conta com os 3,6 mil metros de altitude de La Paz. Durante o primeiro semestre, o Bolívar precisou mandar seus jogos em outros lugares, por protestos na Capital do país.
No campeonato nacional, o Bolívar assumiu a terceira posição e voltou a vencer após quatro partidas.
Grêmio
Sem Luís Castro na beira do gramado por motivos de saúde, o Grêmio será comandado pelo auxiliar Vitor Severino.
Em relação ao jogo contra o Mirassol haverá mudanças. Carlos Vinícius, suspenso, e Amuzu, que sofreu concussão, não estarão em campo. Enamorado e Braithwaite devem ser os substitutos.
A defesa também pode ter mudanças. Na zaga, Wagner Leonardo pode assumir a vaga de Kannemann, que jogou todo o jogo contra o Mirassol. Pedro Gabriel pode retomar a titularidade na lateral-esquerda.
No meio, Dodi, Villasanti e Leo Pérez serão titulares, com Gabriel Mec no banco.
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