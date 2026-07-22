Bolívar inscreve quatro reforços para enfrentar o Grêmio na Sul-Americana

Asprilla fez primeiro gol na última rodada do Boliviano. Divulgação / Club Bolívar

O Bolívar chegará reforçado para enfrentar o Grêmio nos playoffs da Copa Sul-Americana. O clube de La Paz inscreveu junto à Conmebol os quatro jogadores contratados durante a parada da Copa do Mundo.

Para o ataque, chegaram o colombiano Dairon Asprilla, o equatoriano Billy Arce e o boliviano Bruno Miranda. Já para a zaga foi trazido o boliviano Leonardo Zabala. Todos estão aptos a participarem do confronto desta quinta (23), no Estádio Hernando Siles.

Reforços

Os dois primeiros, inclusive, já estrearam no clássico contra o The Strongest, que terminou empatado em 1 a 1, no domingo (12), saindo do banco de reservas. Ganharam mais minutos diante do Deportivo Guabirá, na sexta (17). Asprilla fechou a goleada de 4 a 0.

— Obviamente quero jogar (contra o Grêmio) e vou fazer de tudo possível para chegar bem. Para isso que eu vim, para ajudar e trabalhar. Neste momento, estou me adaptando à equipe e à cidade — disse o colombiano de 34 anos, que veio do Atlético Nacional de Medellín.

Ambos não estão garantidos como titulares para enfrentar o Tricolor. Até porque o equatoriano Billy Arce não tem posição definida. O atleta de 28 anos fez sucesso por times locais, como Independiente del Valle e LDU, mas também passou pelo Santos na conquista da Série B em 2024. O último clube foi o Mazatlán, do México.

— Considero que vou ajudar muito de armador, atrás do camisa 9. Também posso jogar de extremo — declarou.

Já o centroavante Bruno Miranda ainda não jogou e terá a difícil missão de disputar posição com o uruguaio Cauteruccio, goleador da temporada com nove gols. Pesa em seu favor o fato de ser um velho conhecido do torcedor do Bolívar, pois defendeu o clube entre 2021 e 2022, antes de se transferir para o Guarani de Campinas. Agora chega proveniente do Aucas, do Equador.

— O Grêmio é um grande clube. Vamos querer nos impor em La Paz, abrir vantagem para buscar a classificação no campo deles — declarou ele na apresentação.

Por fim, o defensor Leonardo Zabala, de 23 anos, que tem sido convocado para a seleção boliviana, foi buscado na segunda divisão mexicana, onde atuava no Cancún FC. Contudo, traz no currículo o fato de ter sido criado nas categorias de base do Palmeiras e Santos.

— Tenho a minha característica de sair jogando, que é parte da formação que tive no Brasil, onde se evita o chutão. Então, isso me ajudou e hoje em dia se vê isso em mim — detalhou.

Momento

Antes mesmo de se eliminado da Libertadores — em um grupo que tinha Independiente Rivadavia, da Argentina, e Fluminense —, o Bolívar demitiu o antigo treinador, o argentino Flavio Robatto. E encarou as duas rodadas finais com o interino Vladimir Soria.

Para o segundo semestre, chegou o colombiano Alejandro Restrepo, de passagens por Atlético Nacional e Independiente Medellin, da Colômbia, e Alianza Lima, do Peru.

Até agora, foram dois jogos pelo campeonato boliviano, com um empate e uma vitória. Na tabela de classificação, ocupa a terceira colocação, com 18 pontos. Os líderes são o Always Ready, com 23, e o The Strongest, com 22.