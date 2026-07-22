Grêmio

Rival tricolor
Notícia

Bolívar inscreve quatro reforços para enfrentar o Grêmio na Sul-Americana

Equipe foi eliminada na Libertadores, no grupo em que passaram Independiente Rivadavia e Fluminense

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Filipe Duarte

Direto de La Paz

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