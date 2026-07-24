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Bolívar 3x2 Grêmio: veja gols, notas dos jogadores e situação na Sul-Americana

Partida de volta será na próxima quinta, na Arena

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