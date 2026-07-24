Bolívar 3x2 Grêmio: veja gols, notas dos jogadores e situação na Sul-Americana

Grêmio teve dificuldades na altitude. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio saiu em desvantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sem Luís Castro à beira do gramado por motivos de saúde, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, nesta quinta (23), no jogo de ida dos playoffs da competição.

Em jogo movimentado, com muitas finalizações, Martín Cauteruccio, Robson Matheus e Asprilla marcaram para os bolivianos. Os gols gremistas foram anotados por Villasanti e Tetê.

O confronto foi disputado no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, na Bolívia. A partida de volta será na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena, em Porto Alegre.

Tabela da Sul-Americana

A partida em imagens

Como foi o jogo?

O confronto começou movimentado. Com menos de dois minutos, após cruzamento de Patito Rodríguez, Cauteruccio cabeceou para abrir o placar para os bolivianos. O Grêmio respondeu rápido e, aos seis, Tetê teve grande chance de deixar tudo igual.

Aos 16 minutos, veio o empate. Villasanti aproveitou a sobra na área e mandou para o fundo das redes: 1 a 1. Mas não deu nem tempo de comemorar. Um minuto depois, em jogada pela esquerda, o Bolívar voltou a ficar em vantagem, com Robson Matheus marcando o segundo gol dos donos da casa.

Mas, novamente, o Tricolor não demorou para empatar. Aos 22, a bola sobrou para Tetê na entrada da área. O atacante chutou de fora, a finalização desviou em Cauteruccio, tirou qualquer chance de defesa de Lampe e terminou no fundo das redes.

A segunda etapa também começou em ritmo intenso. Logo nos primeiros minutos, o Bolívar chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Na sequência, Enamorado desperdiçou uma grande oportunidade.

Aos 12 minutos. Jesús Sagredo cruzou, Pavón foi superado por Asprilla, que esticou a perna para empurrar para o fundo das redes e recolocar o Bolívar em vantagem.

O placar poderia ter sido ainda mais elástico. Nos minutos finais, o Bolívar criou outras boas oportunidades, mas parou em Weverton. O goleiro gremista fez pelo menos três defesas importantes e evitou que a equipe boliviana abrisse uma vantagem maior para o confronto de volta.

Melhores momentos

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio

Com falhas nos três gols do Bolívar, Pavon recebeu a pior nota: 3,5. Já o goleiro Weverton, que evitou uma derrota pior em La Paz, levou a melhor nota: 7

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O que disseram os colunistas de GZH

Auxiliar Vitor Severino mantém otimismo

Após o jogo, o auxiliar Vitor Severino reconheceu que a equipe sabia das dificuldades que enfrentaria em La Paz, principalmente por conta da altitude elevada. No entanto, manteve o otimismo.

— É uma eliminatória com dois jogos. Portanto, partimos para o segundo jogo com a convicção de querer passar na eliminatória. A convicção que entramos aqui é a mesma que levamos para o segundo jogo — disse Severino.

Do que o Grêmio precisa para se classificar

Para avançar às oitavas de final no tempo normal, o Grêmio precisará vencer o Bolívar, na Arena, por pelo menos dois gols de diferença.

Caso triunfe por apenas um gol na próxima quinta (30), a decisão da vaga será nos pênaltis. Derrota elimina o time gremista da Sul-Americana.