O Grêmio começou mal o mata-mata da Sul-Americana. Nesta quinta (23), o Tricolor perdeu para o Bolívar por 3 a 2, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da competição. A volta será na próxima quinta (30), às 19h, na Arena.

O auxiliar Vítor Severino comandou a equipe na ausência de Luís Castro, vetado pelo departamento médico.

O primeiro tempo foi movimentado, o que surpreende pela altitude de 3,6 mil metros do estádio Hernando Siles. Os donos da casa abriram o placar com apenas um minuto de partida, com Cauteruccio, e Villasanti empatou pouco depois.

Robson Matheus ampliou e o Grêmio buscou o placar com gol de Tetê. No segundo tempo, Asprilla marcou e colocou o Bolívar definitivamente à frente no placar.

Tabela da Sul-Americana