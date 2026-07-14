Grêmio

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Atacante ex-Grêmio que já brilhou em Gre-Nal é anunciado pelo Lajeadense

Junior Viçosa vai disputar a Divisão de Acesso

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Zero Hora

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