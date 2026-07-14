Atacante ex-Grêmio que já brilhou em Gre-Nal é anunciado pelo Lajeadense

O atacante Junior Viçosa, 36 anos, é o novo reforço do Lajeadense para a disputa da Divisão de Acesso. O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira (14), nas redes sociais.
"Tem nome, tem história e já chegou em Lajeado para vestir o manto Alviazul!
Júnior Viçosa é o novo reforço do Clube Esportivo Lajeadense!", diz o post.
Gols em Gre-Nal
Viçosa atuou pelo Grêmio entre 2010 e 2011. Seu jogo mais marcante foi pela ida da final do Gauchão de 2011, onde marcou duas vezes sobre o Inter no Beira-Rio. Na volta, o Colorado devolveu o 3 a 2 e conquistou o título nos pênaltis.
Outros clubes
Depois, passou por Sport, Goiás, Atlético-GO, América-MG, Vitória, Brasil de Pelotas e pelo FC Chiasso, da Suíça. Seu último clube foi o ASA, de Alagoas.
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