Atacante do Mirassol comemora gol contra o Grêmio: "Há um ano eu estava na Série C"

O autor do gol que abriu o placar para o Mirassol contra o Grêmio nesta sexta-feira (17) no Maião, é um dos personagens do jogo. E o atacante Bruno Santos falou sobre a reviravolta na carreira.
Estreando com a camisa do Mirassol, falou sobre a importância do gol. E sobre as mudanças na carreira:
— Há um ano atrás eu estava na Série C. Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Agradecer pelo gol e pelo desempenho no primeiro tempo. Enaltecer nossa equipe — afirmou.
O jogador de 29 anos atuou no Guarani e no Volta Redonda no ano passado. Ele também tem uma breve passagem pelo futebol japonês.
O Mirassol vai vencendo o Grêmio por 2 a 0, pela 19ª rodada do Brasileirão. O outro gol do jogo foi marcado por Edson Carioca.