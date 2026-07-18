Grêmio

Reviravolta
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Atacante do Mirassol comemora gol contra o Grêmio: "Há um ano eu estava na Série C"

Estreante Bruno Santos abriu o placar no Maião 

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Zero Hora

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