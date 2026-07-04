Atacante com passagem polêmica pelo Grêmio é anunciado por clube árabe

Ex-jogador do Grêmio, Douglas Costa vai jogar no futebol árabe. O atacante de 35 anos foi anunciado pelo Al-Ittifaq, da Arábia Saudita.
O clube árabe confirmou a contratação do jogador por meio de sua conta oficial no Instagram. Na postagem, o Al-Ittifaq afirma que "um novo capítulo se inicia" (veja a publicação abaixo).
Formado pelo Grêmio, Douglas Costa teve a passagem mais recente pelo clube marcada por polêmicas. Voltou ao clube em 2021, e teve o momento mais melancólico no jogo que decretou o rebaixamento: contra o Atlético-MG, marcou gol e deu um "tchauzinho" para a torcida.
Os melhores momentos de Douglas Costa na Europa foram antes da volta ao Grêmio, especialmente no Bayern, Juventus e Shakhtar Donetsk. Quando saiu do Tricolor, defendeu LA Galaxy, Fluminense, Sydney FC e Chievo, até a ida ao futebol árabe.
Confira a publicação do Al-Ittifaq:
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