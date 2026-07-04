As três possíveis novidades do Grêmio contra a Chapecoense

Luís Castro deverá ter mais oções contra a Chapecoense. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Grêmio projeta uma evolução coletiva diante da Chapecoense, neste sábado (4), em Sinop, no Mato Grosso, no segundo amistoso do clube na intertemporada. A partida será transmitida em imagens em Gaúcha Esportes.

Luís Castro poderá ter três novidades em relação ao primeiro teste, contra o Cascavel. Trocas pontuais podem acontecer, mas a ideia central deve ser mantida.

O intervalo de uma semana desde a vitória, de virada, de 2 a 1, contra o Cascavel, serviu para descansar o elenco e aprimorar a engrenagem do time. Castro disse, em entrevista coletiva, a preferência por um esquema com um meia.

Neste cenário, Gabriel Mec, Willian e Monsalve devem se revezar na posição até a chegada do reforço que é buscado pela direção. O esquema com um tripé de volantes deverá ser utilizado somente em situações específicas, ou se o time não tiver um bom desempenho com um armador.

Nos últimos dias, Castro teve os retornos de Villasanti, Tetê, Luís Eduardo e Braithwaite, recuperados de problemas físicos. Os três primeiros devem ganhar ganhar minutos contra a Chapecoense ou diante do Cruzeiro, no último amistoso antes da retomada dos jogos oficiais, contra o Mirassol, no dia 17 de julho, pelo Brasileirão. Já o dinamarquês não viajou com a equipe a Chapecó.

Laterais e reforços

Além do quarteto, Pavon deve recuperar a lateral direita, e Pedro Gabriel a esquerda. Marlon está em reta final de recuperação de cirurgia no tornozelo direito e deve retornar no final do mês.

Wallace e Matheus Nascimento, contratados nesta janela de transferências, podem ser opções no banco de reservas. O elenco ainda deve ser reforçado com um lateral direito, um meia e Mandaca, que tem acerto para 2027, mas pode chegar antes.