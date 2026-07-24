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Artilheiro de volta e volante suspenso: as prováveis mudanças do Grêmio para enfrentar o Fluminense

Carlos Vinícius cumpre suspensão de duas partidas na Sul-Americana, mas está liberado para jogar pelo Brasileirão

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Lucas Arruda

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