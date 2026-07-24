Artilheiro de volta e volante suspenso: as prováveis mudanças do Grêmio para enfrentar o Fluminense

Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Em situação complicada no Brasileirão, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, neste domingo (26). O técnico Luís Castro terá apenas dois treinos em Porto Alegre para promover mudanças na escalação tricolor. Carlos Vinícius volta ao time titular após cumprir o primeiro jogo de suspensão na Sul-Americana.

Preservados na altitude de La Paz, contra o Bolívar, Gustavo Martins e Kannemann também voltam ao time contra a equipe carioca.

Outra alteração é a saída de Leonel Pérez, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A ausência abre espaço para a utilização da dupla de volantes com Nardoni e Villasanti.

Uma possível escalação gremista tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius.

O técnico português também retorna à casamata após ficar de fora da viagem à Bolívia por recomendação médica. Na quinta-feira, o auxiliar Vitor Severino foi o responsável por orientar os atletas na beira do campo.