Arthur, ex-Grêmio, recebe sondagem de clube brasileiro

Arthur, ex-Grêmio, recebeu uma sondagem do Corinthians. O clube paulista esbarrou no mesmo empecilho que o Tricolor: a alta pedida salarial.
Segundo o ge.globo, o Corinthians entrou em contato com o staff do atleta de 29. As conversas esfriaram após a diretoria receber os valores solicitados pelo ex-gremista.
O interesse não está encerrado e um retorno das tratativas pode vir ocorrer. O Corinthians ainda precisa derrubar o transfer ban.
Contrato com a Juventus
Arthur tem contrato com a Juventus até metade de 2027. Um novo empréstimo é considerado a alternativa mais viável para a negociação.
O jogador deixou o Grêmio no dia 16 de junho após o fim do vínculo de empréstimo. As partes não chegaram a um acordo financeiro para renovar o contrato, apesar da vontade de Arthur em permanecer em Porto Alegre.
Na atual temporada, Arthur somou 23 jogos pelo Grêmio, com um gol marcado e duas assistências computadas.
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