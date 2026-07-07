Arthur, ex-Grêmio, recebe sondagem de clube brasileiro

Arthur tem contrato com a Juventus até a metade do ano de 2027. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Arthur, ex-Grêmio, recebeu uma sondagem do Corinthians. O clube paulista esbarrou no mesmo empecilho que o Tricolor: a alta pedida salarial.

Segundo o ge.globo, o Corinthians entrou em contato com o staff do atleta de 29. As conversas esfriaram após a diretoria receber os valores solicitados pelo ex-gremista.

O interesse não está encerrado e um retorno das tratativas pode vir ocorrer. O Corinthians ainda precisa derrubar o transfer ban.

Contrato com a Juventus

Arthur tem contrato com a Juventus até metade de 2027. Um novo empréstimo é considerado a alternativa mais viável para a negociação.

Na atual temporada, Arthur somou 23 jogos pelo Grêmio, com um gol marcado e duas assistências computadas.