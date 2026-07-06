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Após eliminação da Seleção, Grêmio define data da reapresentação de Weverton

Goleiro reserva do Brasil e o zagueiro Balbuena, que defendeu o Paraguai na Copa do Mundo, voltam ao CT Luiz Carvalho no dia 13

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Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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Eduardo Gabardo

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