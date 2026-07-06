Após eliminação da Seleção, Grêmio define data da reapresentação de Weverton

Weverton, à esquerda, disputou a sua segunda Copa. Pedro Ugarte / AFP

O Grêmio deu uma semana de folga ao goleiro Weverton, após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Reserva do time de Carlo Ancelotti, o atleta de anos 38 anos foi liberado pelo clube para se reapresentar no CT Luiz Carvalho apenas no dia 13 de julho.

O mesmo vale para o zagueiro Balbuena, que defendeu o Paraguai no Mundial e também foi eliminado nas oitavas de final, para a França, no sábado (4).