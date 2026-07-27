Após contratação de croata, veja quais estrangeiros o Grêmio pretende negociar

Krovinovic desembarca em Porto Alegre nesta semana. Hajlduk Split / Divulgação

Concluída a contratação do meia Filip Krovinovic, o Grêmio começa a trabalhar na segunda parte do plano de reformulação do elenco. Além de enxugar a folha salarial, o clube precisa se adaptar ao limite de nove estrangeiros por partida, imposto pela CBF.

Com a chegada do croata agendada para ocorrer ainda nesta semana, o plantel gremista contará com 12 atletas nascidos fora do Brasil: Balbuena, Noriega, Pérez, Villasanti, Nardoni, Monsalve, Pavon, Amuzu, Enamorado, Braithwaite e Jovane Cabral. Kannemann já não entra mais nesta conta porque concluiu o processo de dupla nacionalidade.

Desta forma, a diretoria pretende se desfazer de jogadores que não estejam sendo utilizados pelo técnico Luís Castro com assiduidade. No empate com o Fluminense, no último domingo (26), três deles sequer foram relacionados: o zagueiro Balbuena, o meia Monsalve e o volante Pérez — que estava suspenso no Brasileirão.

Chegada do meia

Até mesmo pelo excesso de estrangeiros, o objetivo inicial do Tricolor era contratar um meia brasileiro. Porém, o clube esbarrou na escassez de jogadores de qualidade para a função e que se encaixassem no parâmetro financeiro do clube.

Em um segundo momento, o argentino Matías Vargas, do Al-Fateh, da Arábia Saudita, foi procurado. Contudo, o ex-Vélez Sarsfield pediu um salário de 5 milhões de dólares líquidos para assinar contrato por um ano e meio.

O nome de Krovinovic chegou à mesa do Grêmio a partir de uma indicação de Luís Castro, que o comandou no Rio Ave, de Portugal, entre 2016 e 2017.

O meio-campista, que completará 31 anos em agosto, rescindiu o contrato com o Hajduk Split na manhã desta segunda-feira (27) e é aguardado para chegar em Porto Alegre até o fim desta semana.

O croata permanecerá vinculado ao clube até 2028 e, de acordo com o colunista Eduardo Gabardo, receberá em torno de R$ 400 mil mensais de salário.

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