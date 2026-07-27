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Após contratação de croata, veja quais estrangeiros o Grêmio pretende negociar

Elenco passa a contar com 12 atletas nascidos no Exterior, enquanto CBF permite a utilização de nove por jogo

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Filipe Duarte

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Marco Souza

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