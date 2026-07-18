Amuzu deixa o gramado com concussão em jogo do Grêmio contra o Mirassol 

Foram quatro substituições de Luís Castro no intervalo da partida do Grêmio contra o Mirassol. A derrota por 2 a 0 no primeiro tempo obrigou o treinador a mudar, porém, uma delas foi por outro motivo além do campo.
Amuzu teve uma concussão e precisou deixar o gramado. A regra não permite que o jogador permaneça em campo se tiver um choque na cabeça. Por isso, Willian entrou no seu lugar pelo lado esquerdo do ataque.
Além dessa alteração, o Tricolor teve as saídas de Caio Paulista, Villasanti e Gabriel Mec, para as entradas de Pedro Gabriel, Leo Pérez e Braithwaite.
A substituição de Amuzu acrescentou uma alteração, tanto para o Grêmio, quanto para o Mirassol.
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