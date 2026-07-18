Amuzu apresenta melhora após deixar o gramado de ambulância, mas segue em observação

Amuzu em campo na noite da última sexta-feira. JOSé LUIS SILVA / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O atacante Amuzu deixou o jogo do Grêmio contra o Mirassol, na noite de sexta-feira (17), de ambulância após um choque de cabeça. A boa notícia é que, na manhã deste sábado (18), ele apresentou melhora, mas segue em observação.

No intervalo da derrota para os paulistas, o jogador foi substituído pelo protocolo de concussão. Depois, teve que receber atendimento médico em um hospital. Liberado, o belga voltou a Porto Alegre com a delegação, mas ainda se queixando de dores na cabeça.

Na manhã deste sábado, o atleta se apresentou no CT Luiz Carvalho com um quadro melhor. Mesmo assim, ele segue em observação médica com os cuidados exigidos para o seu caso.

Pelo protocolo de concussão, Amuzu deve ficar cinco dias afastado das atividades. Seu retorno está previsto para a quinta (23), dia em que o Tricolor enfrenta o Bolívar, em La Paz, pela Sul-Americana. Ele terá condições legais de atuar, mas, pelo tempo parado, deve ser preservado do confronto.