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Amuzu apresenta melhora após deixar o gramado de ambulância, mas segue em observação

Atacante foi substituído na derrota do Grêmio para o Mirassol pelo protocolo de concussão

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Lucas Katsurayama

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